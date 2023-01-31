Öğretmen atamaları tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz yıl ilk atama tercihleri 21 ile 26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MEB 2023 Öğretmen atama takvimi, branş ve kontenjan dağılımı merakla bekleniyor. İşte, 2023 Öğretmen atama tarihleri, branş ve kadro dağılımı hakkında merak edilenler...