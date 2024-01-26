Öğretmen atama takvimi için gözler MEB'de! 2024 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
MEB öğretmen atama takvimi, atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son dakika açıklamalarının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Öğretmen atama takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, 2024 öğretmen atamalarına ilişkin merak edilenler...
Öğretmen ataması tarihi, kadro ve branş dağılımı detayları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardınan yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 20 bin öğretmenin atama işlemleri tamamlanırken gözler 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan öğretmen atamalarına çevrildi. 2023 yılı KPSS'ye giren adaylar, branşlar için kontenjan ve bölümlerin taban-tavan puanlarını kullananacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına lişkin olarak açıklamada bulundu. İşte, 2024 MEB öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar...
2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni öğretmen atamalarına ilişkin açıklamasında "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
BÜTÇE GENEL KURULDAN GEÇECEK
Öğretmen atamaları için tarih bütçenin Genel Kurul'dan geçmesinin ardından belirlenen kontenjan sayısı sonrası belli olacak. Yeni öğretmen atamalarının şubat ayı itibarıyla gündeme gelmesi bekleniyor.
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Tekin öğretmen atamalarına ilişkin olarak "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.
Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."
Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımız da Hazine ve Maliye Bakanımız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." açıklamalarında bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ATAMA AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunmuştu.
Hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliklerinin hep eğitim-öğretime verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i, bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da, ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde, gerekeni yapacağız.
Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim-öğretim konusunu, doğrudan bekamızı ilgilendiren millî bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide, yol gösterici teklife de açığız."