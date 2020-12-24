Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Öğretmen atamaları ne zaman? MEB 2021 öğretmen atama takvimi yayınlandı mı?

2021 Öğretmen atamaları ile ilgili gelişmeler milyonlarca öğretmen adayı tarafından merak konusu oldu. Bakan Selçuk müjdeyi verdi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama geldi mi?

Öğretmen atamaları ne zaman? MEB 2021 öğretmen atama takvimi yayınlandı mı?

MEB 2021 öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bakan Ziya Selçuk öğretmen atamalarının yapılacağını duyurmuştu. 2020 KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğretmen atama takviminin yayınlanması bekleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar haberimizde...

MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN?

Öğretmen atamaları 2021 takvimi henüz yayınlanmadı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan noel mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı
MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak 2020
GÜNDEMMEB tablet başvurusu nasıl yapılır?
Son dakika! BAŞLADI! Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı
GÜNDEMYıldırım-17 Besta Operasyonu başladı
LİNKİ TIKLAYAN YANDI! Son dakika... 'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vurgun! - Haberler
GÜNDEM'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vurgun!
Son dakika! DEPREM UYARISI! Her an kırılabilecek 20 nokta var! - Haberler
GÜNDEMHer an deprem olabilecek 20 noktada
KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvuru şartları var mı?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? e-Nabız korona virüs testi sonucu öğrenme
GÜNDEMCovid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları 2020! VGM burs sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMVGM burs sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları bugün saat kaçta, ne zaman açıkl
GÜNDEMKPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ödünç para yardımı başvuru nasıl yapılır? 5 bin-10 bin lira ödünç para yardımı başvuru formu
GÜNDEMÖdünç para yardımı başvuru nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X