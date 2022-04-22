Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları için gözler MEB'te 2022

Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman yapılacak sorularına ilişkin müjde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den gelmişti. Öğretmen adayları gözünü yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Sözleşmeli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında gerçekleşecek. Öğretmen atamaları için branş ve kadro dağılımı ile ilgili merak edilen detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin:

Öğretmen ataması mutlaka olacak. Bunu daha önceki televizyon programlarında açıklamıştım. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanımız da Kabine Toplantısı'ndan sonra 3 bin tane anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapılması ile ilgili açıklamada bulundu. Elbette ki bu alanda ağırlık okul öncesi eğitime verilecek ama diğer alanlarda da mutlaka öğretmen alımı gerçekleşecek. Umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız, takvimi de paylaşacağız. Açıklamalarında bulunmuştu.

2022 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında 2022 öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl öğretmen atamasını için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bakan Özer’in açıklaması şu şekilde; “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak”

2022 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021 yılı öğretmen atama takvimi Mart ayında ilan edilmişti. 2022 yılı atama takviminin ise Nisan ayında açıklanması ön görülürken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı atama takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasının branş dağılımı şu şekilde:

Sınıf öğretmenliği - 2 bin 175 kişi

Özel eğitim öğretmenliği - Bin 755

Okul öncesi öğretmenliği - Bin 302