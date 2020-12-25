Milyonlarca öğretmen adayı 2021 öğretmen atamaları ile ilgili son dakika haberleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2021 Öğretmen atamaları ne zaman? İşte 2021 öğretmen atamalarında son durum...

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin sorulan soruya "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" cevabını verdi.

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen atamaları ile ilgili 2021 takvimi ise henüz açıklanmadı.