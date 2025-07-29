ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu veya diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arasında yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin başvuruları, Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak alınacak. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacak.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri ilde müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları hariç olmak üzere alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının (sıra kaydı bulunan alanları hariç) listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçecek.

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek.

Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacak.