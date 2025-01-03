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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2025 OCAK | Öğretmen maaşı ne kadar oldu, uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?

        Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025 Ocak? Öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?

        Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ve 6 aylık enflasyon farkı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları da büyük oranda belli oldu. İşte 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:52
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        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları belli oldu. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. Peki, "2025 Ocak öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 2025 öğretmen maaşları...

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        MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.

        Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü.

        Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.

        Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı.

        Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

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        2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

        Öğretmen (8/1):

        2024: 41.580 TL

        2025: 46.378 TL

        Öğretmen (1/4):

        2024: 26.374 TL

        2025: 29.418 TL

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        ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı maaşlar Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Memur maaşı ödeme günleri bu noktada takip edilecek.

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