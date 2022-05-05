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Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmene dehşeti yaşattı
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Öğrencinin abisi okul bahçesinde öğretmene saldırdı

Kadına, sağlık çalışanlarına derken bu kez de şiddetin mağduru bir öğretmen oldu. Kayseri'de bir öğrencinin abisi öğretmene 'kardeşi ile ilgilenmediğini' gerekçe göstererek saldırdı. Saldırı anı ise kameralar tarafından görüntülendi

Öğretmene dehşeti yaşattı
Öğretmene dehşeti yaşattı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir ilkokulda öğrenci velisinin öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Erciyesevler Mahallesi’nde bulunan Osman Zeki Yücesan İlkokulu’nda meydana gelen olayda öğrenci velisi olan İ.Ü., ’sınıf öğretmeninin kardeşiyle ilgilenmediğini’ iddia ederek okula geldi. Burada kardeşinin öğretmeni Mehmet Emin Ş. ile görüşen şahıs ile öğretmen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü., sınıf öğretmeni Mehmet Emin Ş.’ye saldırdı. Saldırı anı okuldaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, öğretmen de şikayetçi oldu. Öte yandan saldırı anında okul bahçesinde bulunan öğrencilerin yaşadığı panik de kameralar tarafından kaydedildi.

SENDİKALAR OKUL ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Eğitim Gücü-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi üyeleri de olayın meydana geldiği Osman Zeki Yücesan İlkokulu önünde saldırıyı kınadı. Eğitim Gücü Sen Kayseri Şube Başkanı Yasemin Çandır yaptığı basın açıklamasında, “Okullar insan popülasyonunun en yoğun olduğu kurumlardan biridir. Okulun bu yönü birçok insan ilişkisini de beraberinde getirmektedir. Okullarda şiddet, okul faaliyetlerini, öğretmen ve öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi, öğretmen ve veli diyaloglarını sekteye uğratmakta, moral, motivasyon ve heyecan kaybına neden olmakta, iş doyumuna, öğrencilerle olan ilişkilere, örgütsel bağlılık ve güvene, aile ve sosyal ilişkilere olumsuz yansımakta, psikolojik olarak yaşanan yıpranma tüm yaşam alanlarını etkisi altına almaktadır. Şiddetin sadece maruz kalan eğitimciyi değil, tüm toplum kesimlerine olumsuz etkisi bu noktada başlamaktadır. Can kaybı ile yaşanan şiddet olayları ise okul ve toplum nezdinde, mesleki olarak büyük bir travmaya neden olmaktadır. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi ve çok yönlü bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Somut tedbirler bekliyoruz. Sağlık çalışanlarına dönük şiddet eylemlerinde olduğu gibi öğretmenlere yönelik işlenen suçlarında katalog suçlar kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Şiddet, nefretten doğar. Nefret, hiddeti körükler. Hiddet ise toplumsal sorunları doğurur. Eğitimde şiddete, nefrete, hiddete yer yoktur” dedi.

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