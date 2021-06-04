Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde tüm eğitim çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulanacağını söyledi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili bilgi verdi.

Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Kovid-19 aşısı yapıldığını belirterek 7 Haziran'dan itibaren tüm eğitim çalışanlarına aşı uygulanacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ÖĞRETMENLERE DUYURU



Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem başlıyor" dedi.



Bakan Koca, "7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.