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Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere koronavirüs aşısı son durum

Öğretmenler ne zaman korona aşısı olacak? Merak konusu oldu. Çin'den Türkiye'ye gelen Sinovac aşısı öncelikli olarak uygulanmaya başlayacak. Peki, öğretmenler kaçıncı sırada? İşte koronavirüs aşısı ile ilgili detaylar...

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere koronavirüs aşısı son durum

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Meraklı bekleyiş sürüyor. Çin tarafından üretilen Sinovac adlı aşının Türkiye'ye gelmesinin ardından 14 günlük süren testin sonunda öncelikle sağlık çalışanlarına yapıldı. Bakanlık korona aşısının öncelik sıralamasına göre yapılacağını duyurdu. Peki, öğretmenler ne zaman korona aşısı olacak?

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.

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