Öğretmenlerin bedelli askerlik için en büyük talepleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmaları ile yerine getiriliyor. "Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi” öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek. İşte öğretmenlerin bedelli askerlik sürecine dair detaylar...

ÖĞRETMENLER BEDELLİ ASKERLİĞE NE ZAMAN GİDECEK?

Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı. Millî Eğitim Bakanlığının Millî Savunma Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

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