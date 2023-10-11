Öğretmenleri darp eden zorbalara ikinci gözaltı!

Okul basıp öğretmenleri darp eden veli ve arkadaşı yeniden gözaltına alındı
İstanbul Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darp eden veli ile arkadaşı serbest bırakılmıştı. Şüpheliler, savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı
Beylikdüzü'nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edilince okulu basıp 2 öğretmeni darp eden veli E.Y. ile arkadaşı T.M., polis ekiplerince gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre 2 şüphelinin sevk edildiği mahkemece serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda iddiaya göre birkaç öğrencinin disiplinsiz davranışı nedeniyle 5 Ekim Perşembe günü Davranışları Değerlendirme Kurulu toplandı.