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Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkarılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkarılacak? sorusu birçok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi toplantısında kanunla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere bir de müjde verdi. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkarılacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

23.10.2018 - 20:31 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi toplantısında "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ardından konuşma yapan Erdoğan, öğretmenlere birçok yeni müjde verdi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriği ve ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkarılacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığı toplantıda, gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını bildirdi. Her Öğretmenlerin birer kahraman olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim gözümüzde sayıları 920 bini bulan öğretmenlerimiz, bayrağımızın dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan birer kahramandır. Geri kalmış bölgelerde görev yapan öğretmenlerimizi teşvik edecek birtakım tedbirler alınacak."

KANUN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını açıkladı. Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi vermedi. Konuya dair yeni gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı anne baba kadar vardır. Hep derim öğretmenin annenin ve babanın elini öp başka da kimsenin elini öpmeyin! Öğretmenlerimize hürmeti asla eksiltmeyiz. Öğretmenlerimize en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bundan daha büyük itibar ve şeref olabilir mi? Önümüzdeki dönemde öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak.

Erdoğan: Sözleşmeli öğretmenliği 3+1'e indiriyoruz. Halen 4+2 olmak üzere 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Ayrıca geri kalmış yörelerde öğretmeleri teşvik edecek bazı şeyler yapacağız. Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Bu eğitimi Bakanlığımız kendisi verecek. Öğretmenlerin meslek içi eğitim yoluyla hedeflere uygun seviyeye yükselteceğiz

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