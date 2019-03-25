Zafer Samancı'nın haberine göre, 23 Ağustos 1993 yılında Mardin 70'inci Mekanize Tugayı Destek Kıtaları Komutanlığında vatani görevini yaparken kazan dairesinde patlama meydana gelmesi sonucu şehit olan ancak şehitliği önce kabul edilip daha sonra iptal edilen Piyade Er Yaşar İnce'nin ailesinin 26 yıl süren mücadelenin ardından oğullarının şehit olduğu resmi olarak kabul edildi.

Evlatlarının önce şehit olduğunu daha sonra ise iş kazası olduğunun söylenmesi üzerine şehitliğinin kabul edilmemesi üzerine yıllarca mücadele veren baba Ferit İnce, “26 yıldır çalmadığım kapı, gitmediğim yer, müracaat etmediğim hiçbir kurum kalmamıştı. Defalarca basında da yer alan haberlerde durumumuzu anlattık. Bir sonuç alamamıştık. Geçtiğimiz hafta içerisinde yetkililerden oğlumuzun şehitliğinin kabul edildiğine dair mutlu haber geldi’ dedi.

Fatma ve Ferit İnce çifti şehit oğullarının onuruna Konya Şehit Aileleri Derneği binası bahçesinde bir yemek programı düzenledi. Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprağın yanı sıra askeri ve mülki yetkililer şehit yakınları ve çok sayıda Konyalı katıldı.

Şehit babası Ferit İnce "Biz evladımızı 26 yıl önce askere gönderdik ve orada görev başında da Rahmani Rahime verdik. 26 yıl evladımızın şehadetini kabul ettirmek için çaba harcadık. Sonunda başardık. Evladımız Allah katında zaten şehit buna inancımız tam. Devletimizde resmi anlamda onayladı. Onurumuz, gururumuz taçlandı. Evladımızın onuruna hatim dualı verdiğimiz bu yemek aslında bizin gurur yemeğimizdir" dedi.Anne Fatma İnce ise "Ben evladımı vatana verdim. 26 yıl çabaladık. Sonunda şehadeti kabul ettirdik. İçim yanarken ayrı bir mutluluk duyuyorum. Tarifsiz bir acı ile sevinci aynı anda yaşıyorum. Evladım şu an bizi cennetten izliyor. Ona demek istiyorum ki 'oğlum bize yaşattığın bu onur için sana minnettarım' Allah’ıma şükürler olsun ki şehit anasıyım" dedi.Konya şehit aileleri dernek binası bahçesinde şehit Piyade Er Yaşar İnce onuruna ailesi tarafında verilen onur yemeği hatim duası ile son buldu.