Oğuzhan Koç aşka geldi: Demet'ten gözümü alamıyorum!

"DÜĞÜNÜMÜZ 2 GÜN SÜREBİLİR"

Öte yandan geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çifti, düğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirmişti.

İkili, "Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur." demişti.