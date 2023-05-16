Oğuzhan Koç: Allah sevenleri ayırmasın

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu?

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Konser maratonuna devam eden Oğuzhan Koç, geçtiğimiz cuma günü Mersin'de cumartesi günü de Adana'da sevenleriyle bir araya geldi. 13 Mayıs'ta 38'inci yaşına giren Oğuzhan Koç, doğum gününü de sahnede sevenleriyle birlikte kutladı.

"ALLAH SEVENLERİ AYIRMASIN" Oğuzhan Koç pastanın üzerindeki mumları üflerken duygularını şu sözlerle dile getirdi: Bu sefer sadece kendi adıma değil tüm ülkem için dileğim. Bir de Allah sevenleri ayırmasın.

"EVLİLİĞİMİZİ SONA ERDİRME KARARI ALDIK" Öte yandan Oğuzhan Koç 28 Ağustos 2022'de oyuncu Demet Özdemir ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış ve "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" açıklamasında bulunmuştu.

8 MAYIS'TA BOŞANDI Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs 2023'te de Adalar Adliyesi'nde evliliklerini noktalamıştı. Koç, "Arkadaşlar gereken açıklamaları yapmıştık. Siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Mal paylaşımı konusunda sıkıntı yaşadıkları iddia edilen ünlü şarkıcı, "Zaten birbirimizden bir şey talep etmedik" demişti.

"BU KADAR GÜRÜLTÜYE GEREK YOK" Oğuzhan Koç'tan 5 dakika sonra çıkan Demet Özdemir de, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.