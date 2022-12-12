OİB'den girişimcilere 1 milyon TL ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

OİB'den girişimcilere 1 milyon TL ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), paydaşı olduğu İTÜ Çekirdek Big Bang Start Up Challange 2022 Yarışması'nda 1 milyon TL ödül dağıttı. OİB ödüllerine, AxMagShift, DKDB, EVbee, Hebunk, iyiMetal, Komporize, Orta ve Son Kilometre Teslimat Operasyonları için Sürücüsüz Teslimat Aracı (Robeff), Oxodes, Şarj Ağı ve Tayko Pil layık görüldü  

OİB'den girişimcilere 1 milyon TL ödül
HABERTURK.COM

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) paydaşı olduğu İTÜ Çekirdek Big Bang Start Up Challange 2022 Yarışması'nda 1 milyon TL değerine sahip OİB Ödülleri sahiplerini buldu.

İTÜ Çekirdek girişimcilik ekosisteminin girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiği Big Bang Start Up Challange'da, 10 otomotiv girişimcisine 100'er bin TL olarak verilen OİB ödüllerine, AxMagShift, DKDB, EVbee, Hebunk, iyiMetal, Komporize, Orta ve Son Kilometre Teslimat Operasyonları için Sürücüsüz Teslimat Aracı (Robeff), Oxodes, Şarj Ağı ve Tayko Pil layık görüldü.

İki gün süren ve toplam 71 İTÜ Çekirdek girişimcisinin sahnede yaptıkları sunumla yatırımcıların desteğini istediği Big Bang'in açılışında OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu bir konuşma yaptı.

Ömer Burhanoğlu, OİB olarak hem ihracatta katma değeri artırmak hem de otomotivde yaşanan hızlı dönüşümü yakalamayı hedeflediklerini, bunun için de gençlere ve geleceğe yatırım yaptıklarını vurguladı.

'EKOSİSTEM OLARAK HAREKET ETMELİYİZ'

Geleceğin ihtiyaçlarını anlayabilmek için gençlerin bilgisine, kültürüne ve süratine ihtiyaç duyulduğunu belirten Burhanoğlu, "Otomotiv içinde bulunduğu dönüşümle çok daha da popüler hale geldi. Bu da gençlere çok ciddi alanlar açıyor. Mobilite kavramıyla yepyeni iş modelleri oluştu. OİB olarak, Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz ve bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında yaklaşık 5 bin başvuru değerlendirildi ve 119 proje ödül almaya hak kazandı" dedi.

Desteklenen projelerin 21 milyon dolar yatırım aldığını, 26 milyon dolar ciroya ve bin kişilik bir istihdama ulaştığını kaydeden Burhanoğlu, "Bugünkü değerleri 200 milyon dolar. Desteklediğimiz girişimcilerin yüzde ortalama 50'si şirketleşti. Sektöre, Togg'a kazandırılan start-up'lar var. Girişimcilere daha çok imkan sağlanmalı. Sektörümüzü ve dolayısıyla ülkemizi kalkındırmak için hep birlikte büyük bir ekosistem olarak hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı
GİRİŞİMCİLİK Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı
Getir, rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın aldı; değerlemesi 10 milyar dolara yükseldi
GİRİŞİMCİLİK Getir, Gorillas'ı satın aldı; değerlemesi 10 milyar ...
Getir, Alman rakibi Gorillas’ın tamamını satın aldı - Ekonomi Haberleri
GİRİŞİMCİLİK Getir, Alman rakibini satın aldı
EWA'da kazanan kadın girişimciler belli oldu
GİRİŞİMCİLİK EWA'da kazanan kadın girişimciler belli oldu
Esnaf Kredi Ödemeleri BAŞLADI! 2022 Halkbank'tan 60 ay vadeli ve 7.5 faiz oranlı 500 bin TL esnaf kredi paketi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nedir?
GİRİŞİMCİLİK Esnaf kredisi ödemeleri başladı!
5 yılda ekosistemde 24,5 milyon TL'lik değer yarattı
GİRİŞİMCİLİK 5 yılda 24.5 milyon TL'lik değer yarattı
Yerli finansal pazaryeri yurtdışına açılıyor
GİRİŞİMCİLİK Yerli finansal pazaryeri yurtdışına açılıyor
Workup Agri'de ikinci perde!
GİRİŞİMCİLİK Workup Agri'de ikinci perde!
Re-Pie’dan Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım
GİRİŞİMCİLİK Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım
Togg ve Plug and Play'den 'Akıllı Şehir' işbirliği
GİRİŞİMCİLİK Togg'dan 'Akıllı Şehir' adımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.