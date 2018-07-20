Oita Trinita - Tochigi SC maç önü

Oita Trinita ve Tochigi SC, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 40 puanlı Oita Trinita 3. sırada bulunuyor, Tochigi SC 26 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Oita Trinita, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tochigi SC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 205 kodlu maçı oynayanlar; Oita Trinita galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Tochigi SC galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Oita Trinita önceki hafta Gainare Tottori mücadelesinde 2-4 kazandı.

Tochigi SC, Grulla Morioka karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Oita Trinita, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Oita Trinita, kendi sahasında 24 gol attı, 16 gol yedi.

Tochigi SC, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tochigi SC 6 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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