Okan Buruk ile Fatih Tekke 8. kez rakip: Buruk, Tekke'ye kaybetmedi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka zirveyi yakından ilgilendirirken aynı zamanda iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan 7 mücadeleden de Okan Buruk'un ekibi galip ayrıldı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.