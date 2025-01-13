Okan Buruk takımı sahada tutuyor!
Süper Lig'de doludizgin devam eden Galatasaray'da Okan Buruk takımı dış etkenlerden korumak için yoğun çaba harcıyor! Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun aksine bu sezon takım içinde huzuru bozan futbolcu bulunmuyor.
Ligin ilk 19 haftasını namağlup geçen Galatasaray’ın çizdiği bu başarılı grafikte aslan payı da Okan Buruk’un. Buruk ve kurmayları Florya’yı adeta dış dünyaya kapamış durumda.
Galatasaray her ne kadar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde son günlerini geçirse de aile ortamı başarıyı getiriyor.
Galatasaray’da Sportif AŞ’de başkan vekilleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Abdullah Kavukçu hemen her gün Florya’ya giderek futbolcuları yalnız bırakmıyor.
Okan Buruk ve kurmayları ise öğrencilerinin tamamen sahaya odaklanmalarını istiyor.
Tecrübeli çalıştırıcı saha dışı tartışmalara kulak kapamalarına yönelik telkinlerde bulunuyor. Az forma şansı bulan oyuncularla da özel olarak görüşen Buruk her bir oyuncunun kendisi için değerini anlatıyor.
Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun aksine bu sezon takım içinde huzuru bozan futbolcu bulunmuyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nelsson dışında ayrılmak isteyen oyuncu da yok.