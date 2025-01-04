Okan Buruk'tan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları: İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik.

"AYRILMAK İSTEYENLER VAR" Championship maçı gibi bir maç oldu. Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var.

"GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ" UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz.