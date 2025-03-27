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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un derbi karnesi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un derbi karnesi!

        Süper Lig'in 29. haftasında Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 12. kez derbi maçına çıkacak. İşte Buruk'un derbi karnesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:24
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        Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 12. kez ligde derbiye çıkacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

        Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 51 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 11 lig maçında 7 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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        BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.

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        BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla da dikkati çekti.

        Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 6 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.

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        BU SEZON LİGDEKİ DERBİLERDE 7 PUAN TOPLADI

        Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 derbide 7 puan topladı.

        İlk olarak ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. 10. haftada da RAMS Park'ta Giovanni van Bronckhorst'un başında olduğu Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, son olarak 25. haftada konuk ettikleri Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

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        SOLSKJAER'E KARŞI 2 MAÇA ÇIKTI

        Okan Buruk, teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer'e karşı 2 müsabakada görev aldı.

        Buruk, RAMS Başakşehir'in başındayken 2020-2021 sezonunda Solskjaer yönetimindeki İngiliz devi Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda eşleşti. Buruk yönetimindeki RAMS Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle sahasında yaptığı maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda da 4-1 mağlup oldu.

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