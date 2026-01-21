Okey oynamak günah mı? Diyanet'e göre okey oynamak caiz mi?

İslamiyet dini, insan hayatında dengeyi esas alır. Dinlenme, eğlenme ve vakit geçirme ihtiyacı tamamen yasaklanmamıştır. Fakat burda önemli bir detay vardır. Bu tür faaliyetlerin ölçülü ve ahlaki sınırlar içinde yapılması istenmiştir. Bu nedenle oyunlar, içeriği ve oynanma şekline göre dini açıdan farklı hükümlere tabi tutulmaktadır. Diyanet, bu konuda özellikle kumar unsuru, ibadetlerin ihmal edilmesi ve zarar kriterlerini esas almaktadır. İşte diğer detaylar…

OKEY OYNAMAK GÜNAH MI?

Okey oynamak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre okey oynamak, tek başına günah olarak değerlendirilmez. Okey, şans ve zekâ unsuru barındıran bir masa oyunu olup kumar amacı taşımadığı sürece günah sayılmaz. Ancak oyunun oynanma biçimi burada belirleyici unsurdur.

Eğer okey oyunu para, mal veya herhangi bir çıkar karşılığında oynanıyorsa bu durum kumar kapsamına girer ve dinen haram kabul edilir. Ayrıca okey oynarken ibadetlerin ihmal edilmesi veya kişinin sorumluluklarını aksatması da dinen sakıncalı görülmektedir.

OKEY OYNAMAK CAİZ Mİ? Peki okey oynamak caiz mi? Diyanet’e göre okey oynamak, kumar unsuru bulunmadığı ve ibadetlere engel olmadığı sürece caiz kabul edilmektedir. Oyun, yalnızca vakit geçirmek veya zihni dinlendirmek amacıyla oynanıyorsa dinen bir sakınca görülmez. Ancak Diyanet, bu tür oyunların alışkanlık hâline getirilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Okey gibi oyunların hayatın merkezine yerleştirilmesi, zaman israfına yol açması veya aile ve toplumsal sorumlulukların ihmal edilmesi hâlinde caiz olmaktan çıkar. OKEY OYNAMANIN GÜNAHI VAR MI? Okey oynamanın günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre okey oynamanın günah olup olmaması, oyunun içeriğine ve sonucuna bağlıdır. Kumar amacıyla oynanması, para veya menfaat elde edilmesi durumunda günah söz konusudur. Ayrıca kavga, küfür, kırıcı davranışlar veya bağımlılık oluşturması da günah kapsamına girer. Sade, ölçülü ve zararsız şekilde oynanan okey oyununun ise tek başına günahı bulunmamaktadır. KUMAR OKUMAK GÜNAH MI?

Diyanet’e göre kumar oynamak kesin olarak haramdır. Kumar; emek harcamadan, şansa dayalı olarak kazanç elde etmeyi içerdiği için İslam dininde yasaklanmıştır. Kumar, malın haksız yere el değiştirmesine, aile düzeninin bozulmasına ve toplumsal zararların artmasına neden olur. Bu nedenle hangi oyun olursa olsun para veya çıkar karşılığında oynanması kumar sayılır ve günah kabul edilir. TAVLA OYNAMAK GÜNAH MI? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre tavla oynamak da okey gibi değerlendirilir. Kumar unsuru taşımadığı sürece tavla oynamak günah değildir. Ancak para karşılığı oynanması veya ibadetleri aksatması durumunda dinen sakıncalı hâle gelir. Tavlanın ölçülü ve zararsız şekilde oynanması hâlinde caiz olduğu ifade edilmiştir. SATRANÇ OYNAMAK GÜNAH MI? Diyanet’e göre satranç, zekâ ve stratejiye dayalı bir oyun olduğu için kumar unsuru içermediği sürece caiz kabul edilmektedir. Satranç, zihni geliştiren bir oyun olarak değerlendirilir. Ancak satrancın da ibadetleri geciktirmesi, zaman israfına dönüşmesi veya bağımlılık oluşturması durumunda dinen uygun olmadığı belirtilmektedir. Ölçü ve denge ilkesi burada da geçerlidir.