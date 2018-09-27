Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Adnan Oktar örgütüne düzenlenen operasyonun ardından itirafçı olanlara dün gece Ece Koç da eklendi. 30 yıldır Adnan Oktar’ın yanında önemli görev yapan Ece Koç, polise 80 sayfa ifade verdi.

YURT DIŞI İŞLERİNDEN SORUMLU BACI

Oktar'ın yurt dışı sekreterliğini yapan ve yurt dışı işlerinden sorumlu yönetici bacı olan Ece Koç, ifadesinde örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında bilgi verdi. Koç'un Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili detaylar da verdiği öğrenildi.

ADNAN OKTAR EVLENDİRDİ

Örgütün turnike sistemi ve küçük yaşta kız çocuklarına tacizi de anlatan Koç, örgüt içinde Adnan Oktar’ın talimatıyla Emin Koç ile 25 yıl önce evlendirildiğini söyledi. Bu evlilikten bir çocukları olduğunu anlattı.

Örgüt içinde uluslararası makalelerin yayınlanması ve konferansların organizasyonunda yer aldığı belirtilen Ece Koç’un eşi Emin Koç’un bir yıl önce Adnan Oktar grubundan ayrıldığı ortaya çıktı. Ece Koç'un eşinden boşanmadığı öğrenildi.

ÇOCUK OLUNCA SİSTEM DEĞİŞTİ

İddialara göre Oktar örgüt içinde evlendirilen çiftlerin çocuk sahibi olmasına karşıydı. Birkaç çiftin çocuğu olunca Oktar bu sistemi değiştirdi. Artık evli örgüt üyeleri, birbirleri ile görüşmüyorlardı. Bu sistemden dolayı Ece Koç’un çocuğuna ailesi baktı. Bu sistemden sonra Ece Koç ile Emin Koç'un, örgüt içinde 20 yıl ayrı kaldıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ