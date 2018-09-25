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Okul çevrelerine güvenlik operasyonunda 568 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği için ülke çapında okul çevrelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 568 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

25.09.2018 - 09:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye çapında okul güvenliği için eş zamanlı operasyon düzenledi. 43 bin 634 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonlarda 568 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamaya; 21 bin 191 Emniyet ve 22 bin 443 Jandarma personeli olmak üzere toplam 43 bin 634 personel ile 11 bin 120  ekip katılmıştır. Yapılan uygulama neticesinde; 568 kişi yakalandı. Ayrıca çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde dün operasyon düzenledi. “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Çevrelerindeki Şahıslara Yönelik Uygulama’’ kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

  • 17 bin 648 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 287 bin 799 şahıs kontrol edilmiş,
  • 2 kasten öldürme, 1  FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak, 9 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 24 hırsızlık, 6 cinsel saldırı, 26 yaralama, 3 dolandırıcılık, 3 silahla tehdit, 3 mala zarar verme, 3 resmi belgede sahtecilik 154 yoklama kaçağı-bakaya, 2' si çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp şahıs ve 327 diğer suçlardan olmak üzere toplam 568 aranan şahıs yakalanmıştır. 19 bin 174 işyeri kontrol edilmiş, kontrol edilen işyerinden 166’sı hakkında idari işlem yapılmıştır. 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 99 adet fişek, 6 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca elde edilmiştir.
  • 3 gr. eroin, 57 gr. esrar, 74 gr. sentetik uyuşturucu bonzai, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, bin 208 paket kaçak sigara ile 4 litre kaçak içki ele geçirilmiştir.

SERVİSLER DE DENETLENDİ

Bakanlık, okul servislerini de denetim altına aldı. Buna göre, toplam 5 bin 575 personelin katıldığı operasyonlarda; 39 bin 160 okul servis aracı denetlendi, 347 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 241 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 167 adet “Fazla Yolcu Taşımak”, 2 bin 623 adet “Diğer olmak üzere” toplamda 3 bin 378 araç ve sürücüsüne cezai işlemde 794 bin 844 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca eksiklikleri tespit edilen 407 okul servis aracı trafikten men edildi.

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