        Okul güvenliğinde kademeli geçiş

        Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla acil uygulanacak okul ve çevresi güvenlik tedbirleri hayata geçirilmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 25 Nisan'da 81 ilin valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine, "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri" başlıklı bir genelge gönderildi. Uygulamanın diğer ayağında ise Milli Eğitim Bakanlığı bulunuyor. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 13:40 Güncelleme:
        Yedi basamaklı olarak adlandırılan güvenlik modeli özetle:

        - Risk analizi

        - Fiziki güvenlik tedbirleri

        - Erken uyarı sistemi

        - İzleme ve takip mekanizması

        - Rehberlik ve psikososyal destek

        - Kurumlar arası koordinasyon

        - Acil durum ve müdahale planlarını içeriyor.

        KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNE ENTEGRASYON

        Yurt sathındaki bütün okulların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)’ne entegrasyonu konusunda süreç henüz tamamlanmış değil. Şu anda, “kademeli entegrasyon” aşamasında. Genelgede tüm okulların okul içi ve çevresini görecek kamera sistemleriyle donatılması ve mevcut kameraların aktif hale getirilmesi talimatı yer alıyor.

        Görüntülerin il/ilçe emniyet merkezlerindeki KGYS’ye aktarılması hedefleniyor ancak özellikle kırsal bölgelerde; altyapı, fiber bağlantı ve kamera standardizasyonu eksikleri nedeniyle uygulama il bazında farklı hızlarda ilerliyor. Şu aşamada öncelik büyükşehirler ve “yüksek riskli okul” kategorisindeki kampüslere verilmiş durumda.

        YÜKSEK RİSKLİ OKULLAR

        Acil eylem planı kapsamında, yüksek riskli okulların belirlenmesi süreci de başlatıldı. Bunun için yeni bir “Okul ve Çevresi Güvenlik Ölçeği” oluşturuldu. Yapılan değerlendirmelerde; uyuşturucu olayları, şiddet vakaları, okul çevresindeki metruk alanlar, göç yoğunluğu olan bölgeler, sosyal medya tehditleri, akran zorbalığı, suç eğilimleri, servis güzergâhları gibi çok sayıda parametre kullanılıyor. Risk düzeyi yüksek çıkan okullara öncelikli kolluk ve teknik destek sağlanmaya başlandı.

        KOLLUK KUVVETLERİ GÖRÜNÜR OLDU

        Riskli okullar ve çevrelerinde kolluk kuvvetlerinin görünürlüğü fiilen artırılmış durumda.

        Özellikle; okul giriş-çıkış saatlerinde yaya/motorize ekip, riskli yerlerde okul önlerinde sabit Okul Kolluk Görevlisi, diğer okullarda, Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi; park, internet kafe, oyun salonu ve metruk alanlarda sık devriye uygulamaları başlatıldı. Bazı illerde bekçi ekipleri de sisteme dahil edildi.

        GBT KONTROLLERİ SIKILAŞTIRILDI

        Okul çevrelerinde GBT kontrolleri artırıldı. Özellikle; okul çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere, şüpheli araçlara, uyuşturucu/silah bağlantılı risk gruplarına yönelik kimlik sorgulama ve GBT uygulamaları artırılmış durumda. Bu uygulamalar kamuya açık alan güvenliği kapsamında yürütülüyor. Genelgede GBT gibi bir ifade geçmese de sahadaki uygulama daha çok emniyetin asayiş ve narkotik birimleri üzerinden ilerliyor.

        TEKNİK ALTYAPIDA EKSİKLİK VAR

        Bütün okullarda standart kamera altyapısının bulunmaması, bazı bölgelerde fiber/internet yetersizliği, eski analog sistemlerin dijital sisteme uyumsuzluğu, KGYS merkezlerinin veri yükü kapasitesi, okul girişlerinde X-Ray ve kontrollü geçiş sistemlerinin sınırlı olması gibi nedenlerde KGYS entegrasyonu kademeli olarak yürütülüyor. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda her ile özel; kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapıldı. Valiliklerden ayrıca aylık ilerleme raporu isteniyor.

