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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da bir okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu! - Güncel haberler
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Okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu!

Ankara'da bir ilkokulda müdür olan 53 yaşındaki A.Y.´nin, yardımcısı 35 yaşındaki E.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada tanık olarak dinlenen okul çalışanı M.N., tanık olarak dinlendi. M.N., ifadesinde "E.B. sürekli 'Müdürün odasına gitmek istemiyorum. Benimle sen de gel, eğer gelemezsen çay, kahve getir. Odayı sakın boş bırakma, ondan korkuyorum' derdi" diye konuştu

Son dakika: Ankara'da bir okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu! - Güncel haberler
DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B. (35), okul müdürü A.Y.'nin (53) kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

14 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

DHA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada A.Y. hakkında, 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ZİNCİRLEME SARKINTILIK VE CİNSEL SALDIRI

İddianamede, A.Y.'nin birlikte görev yaptığı E.B.´ye yönelik zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

KORİDORDAKİ TACİZ DELİL OLDU

A.Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtilirken, sanığın koridorda E.B.´yi taciz ettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

"MÜDÜRÜN ODASINA GİTMEK İSTEMİYORUM' DERDİ"

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık okul müdürü A.Y., okul müdür yardımcısı E.B., taraf avukatları, tanık ve mahkeme heyeti katıldı. Okulda çalışan M.N., o dönem A.Y.'nin okul müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "E.B. de müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. E.B, bana sürekli 'Müdürün odasına gitmek istemiyorum. Benimle sen de gel, eğer gelemezsen çay, kahve getir.

"ODAYI SAKIN BOŞ BIRAKMA"

Odayı sakın boş bırakma, ondan korkuyorum' derdi. Bir keresinde de E.B., A.Y.'nin kendisinden hoşlandığını ve sürekli evine oturmaya gelmek istediğini, ancak kendisinin bunu istemediğini belirtmişti. E.B.'nin odası kilitli olurdu ama neden kilitlediğini bilmiyorum" dedi.

"BUNUN EZİKLİĞİNİ YAŞIYORUM"

Tanığı dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.Y.'ye konuşması için söz hakkı verdi. A.Y., E.B.'nin kapısını kilitlemesinin iki nedeni olduğunu söyleyerek, "Birincisi E.B. çok sigara içerdi, bu nedenle kapısını kilitlerdi. İkincisi de o dönem müdürlük sınavına hazırlandığı için rahat rahat ders çalışmasını sağladım, 'Bol bol çalış' derdim. Sınava hazırlanırken çok destek oldum, zaten sonra da sınavı kazandı" diye konuştu.

Ayrıca şu an müdürlük yapmadığını belirten sanık, "Müdürlükten öğretmenliğe düşürüldüm, bunun ezikliğini yaşıyorum, çok üzgünüm" dedi.

İMZA ATMA TEDBİRİ KALDIRILDI

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık A.Y. hakkında uygulanan imza atma yönündeki adli kontrol tedbirini kaldırıp, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 6 Nisan'a ertelendi.

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