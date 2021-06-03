İran'dan ödülle döndü 0:00 / 0:00

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Ferit Karahan'ın yönettiği, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte yazdığı 'Okul Tıraşı', baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan 'Yusuf'un hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız'ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Editörlüğünü Sercan Sezgin'in ve Hayedeh Safiyari'nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi'nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstlendi.

'Okul Tıraşı', son olarak Tahran'da düzenlenen 38'inci Uluslararası Fecr Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü. Ferit Karahan'ın kendi hayatından da izler taşıyün film,

11 - 20 Haziran 2021 arasında Çin'de 24'üncü Uluslararası Şanghay Film Festivali ve 18 - 26 Haziran 2021 arasında İspanya'da 36'ncı Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE'a katılacak.