İran'dan ödülle döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

'Okul Tıraşı' İran'da ödül kazandı

Ferit Karahan'ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Okul Tıraşı', İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 38'inci Uluslararası Fecr Film Festivali'nden En İyi Senaryo Ödülü ile döndü

'Okul Tıraşı' İran'da ödül kazandı
İran'dan ödülle döndü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ferit Karahan'ın yönettiği, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte yazdığı 'Okul Tıraşı', baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan 'Yusuf'un hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız'ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Editörlüğünü Sercan Sezgin'in ve Hayedeh Safiyari'nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi'nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstlendi.

'Okul Tıraşı', son olarak Tahran'da düzenlenen 38'inci Uluslararası Fecr Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü. Ferit Karahan'ın kendi hayatından da izler taşıyün film,
11 - 20 Haziran 2021 arasında Çin'de 24'üncü Uluslararası Şanghay Film Festivali ve 18 - 26 Haziran 2021 arasında İspanya'da 36'ncı Uluslararası Valencia Film Festivali CINEMA JOVE'a katılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özel tiyatrolara 25 milyon lira destek
KÜLTÜR-SANAT25 milyon lira destek
Nazım Hikmet, vefatının 58'inci yıl dönümünde anılıyor
KÜLTÜR-SANATNazım Hikmet anılıyor
Murat Şeker: Çok sağlam devlet destekli 'Sinema sizi bekliyor' şeklinde duyuru kampanyası lazım
KÜLTÜR-SANAT'Tom Cruise gibi yapmaları lazım'
Son dakika... Hasan Saltık hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANATÜnlü müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti
'Aşk Yolunda'nın çekimleri tamamlandı
KÜLTÜR-SANAT'Aşk Yolunda' tamamlandı
Güler Sabancı: Bu insanları tanımak insanlık adına bana büyük umut ve şevk veriyor
KÜLTÜR-SANAT5 Fark Yaratan tanıtıldı
Baksı Müzesi Osman Dinç’in heykelleri ile Contemporary İstanbul’da
KÜLTÜR-SANATİstanbul’da “Anadolu’ya bir gönderme”
Borusan 'Egemenlik'le Contemporary'de
KÜLTÜR-SANATBorusan 'Egemenlik'le Contemporary'de
Aypera'ya reklam teklifi geldi
KÜLTÜR-SANATAypera'ya reklam teklifi
Sinema salonları Oscarlı filmlerle açılacak
KÜLTÜR-SANATOscarlı filmlerle açılacak