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Yüksek riskli kentte 6'sı pozitif 54 öğrenciye karantina!

Trabzon’da, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 6 öğrencinin Korona virüs testi pozitif çıkınca okulun pansiyonunda kalan 54 öğrenci de tedbir amaçlı karantinaya alındı. Okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara ikinci bir emre kadar ara verilmesine ve derslerin uzaktan eğitim şeklinde devamına karar verildi

OKULDA KORONA! Son dakika: Yüksek riskli kentte 6'sı pozitif 54 öğrenciye karantina!
Yüksek riskli kentte 6'sı pozitif 54 öğrenciye karantina!
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İHA

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Bostancı Mahallesi'nde bulunan Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören bir öğrencinin öksürük şikayetini okul yönetimine bildirmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekipleri tarafından öğrenciye yapılan korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla ekipler, temaslı olduğu okul arkadaşlarında da test aldı.

5 ARKADAŞI DAHA POZİTİF ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre yapılan testler sonucu toplam 6 öğrencinin Korona virüs testi pozitif çıkınca Bostancı Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu’nda kalan 54 öğrenci İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ortahisar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, okul pansiyonunun ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verildiği belirtilerek lisede ve pansiyonunda kalan öğrencilerde görülen Covid-19 vakalarının izolasyon tedbirlerinin sağlanması için ilgili okulda yüz yüze eğitim ve sınavlara ikinci bir emre kadar ara verilmesine ve derslerin uzaktan eğitim şeklinde devamına karar verildi.

"TEK KİŞİLİK ODALARDA KARANTİNAYA ALDIK"

Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Avniye Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 54 öğrencinin pansiyonda tek kişilik odalarda karantina altına alındığını belirterek, “Önceki gün öğle saatlerinde okulumuzda yüz yüze sınav vardı. 12. sınıf öğrencileri hem destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında hem de yüz yüze eğitim kapsamında okulda olması gerekiyordu.

"VELİLERİMİZ MERAK ETMESİN"

109 öğrencimizden 77’si devam ediyordu. Bunlardan 54 tanesi de pansiyon öğrencisiydi. Önceki gün bir öğrencimiz öksürmeye başladı. Hemen aldık testini yaptırdık, pozitif çıktı. Hemen sağlık ekipleri okula geldi, çalışma yaptılar. Temas olan öğrencilerden test aldılar. 6 öğrencide pozitif çıkınca Kaymakamlık pansiyondaki öğrenciler için karantina kararı aldı. 54 öğrencimizi pansiyonda tek kişilik odalarda karantina altına aldık. Velilerimiz hiç merak etmesinler. Çocuklar emin ellerde. Çok güzel bakılıyorlar. Sürece hazırlıklıydık, şu anlık bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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