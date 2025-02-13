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        Haberler Gündem Okulda panik anları! İstinat duvarı yıkıldı

        Okulun istinat duvarı çöktü, eğitime ara verildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde istinat duvarı çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, okulda eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:17
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        Okulda panik anları! İstinat duvarı yıkıldı
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        Selimpınar Mahallesi’ndeki Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni çevreleyen istinat duvarı, sabah saatlerinde çöktü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çökme sırasında servisten inen ve okula gelmek üzere olan öğrenciler ise büyük korku yaşadı.

        Siverek Kaymakamlığı okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi:

        "İlçemizde sabah saatlerinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarının çökmesi üzerine derhal inceleme başlatılmış, okul çevresinde güvenlik önlemleri alınarak öğrenciler tahliye edilmiştir.

        Konuya ilişkin uzman ekipler bölgeye yönlendirilmiş olup, çöken duvar nedeniyle herhangi bir öğrenci, öğretmen veya personel yaralanmamıştır. Gerekli çalışmalar sürdürülmektedir."

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