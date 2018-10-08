Küçük çocuk 5 gündür uyutuluyordu

Geçen çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen olayda, Korkuteli Osman Önal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan'ın üzerine sınıftaki kitap dolabı, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Dolabın altında kalan Yasin için öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yasin Alkan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Yasin, solunum cihazına bağlanıp uyutuldu.

BUGÜN UYANDIRILDI

Yoğun bakımda 5 gün uyutulan Yasin Alkan, bu sabah uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan ve kendi başına nefes alıp verebilen Yasin'in kafatasında kırıklar bulunduğu belirtildi. Halen yoğun bakımda tutulan Yasin Alkan'ın kanamasının olmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

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