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Okuldan kaçan çocukların ailelerine öneriler
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Okuldan kaçan çocukların ailelerine öneriler

Okuldan kaçma; çocuğun ailesinin haberi olmadan, sık sık uzun süreli, geçerli bahanesi olmaksızın okula gitmemesi ya da ders saatleri dahilinde okulu terk etmesi olarak tanımlanıyor. Eğitimin herhangi bir döneminde okuldan kaçma vakalarının görülebildiğini belirten Çocuk Psikiyatrisi Uzman Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, okuldan kaçmanın nedenleri hakkında önemli bilgiler verdi

05.11.2018 - 14:47 | Güncelleme:

Çocukların okuldan kaçma nedenleri arasında sınıf arkadaşları ile anlaşamaması, kendisiyle alay edilmesi ve ders başarısının düşük olmasının yer aldığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Psikiyatrisi Uzman Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Bunların yanı sıra okula yeni başlayan çocuklarda da anneden ayrılmama isteği de okuldan kaçmaya neden olabilir” dedi.

Çocuğun okula ve okumaya karşı ilgisiz olması ve dışarıdaki hayatın çocuk için cazibesinin olmasının da okuldan kaçmaya neden olabildiğini vurgulayan Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, “Sınıftaki diğer öğrencilerin öğrenme seviyesine yetişememesi, öğretmenlerle sorun yaşaması, ev içinde şiddetli sorun ve çatışmaların yaşanması ve çocuğun çalıştırılması da okuldan kaçma nedenleri arasında yer alıyor” dedi.

Dr. Çakmakçı, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

* Çocuğunuzun okula devamlılığını kontrol edin.

* Eğer devamsızlığı sizin bildiğinizden fazla ise sakinliğinizi koruyun, öfke sorun çözmez.

* Bir olayın birden fazla açıklaması olacağını unutmayın, çocuğunuzla ilgili çabuk yargıya varmayın.

* Öncelikle çocuğunuzun okuldan kaçma nedenini araştırın ve sebebini öğrenin.

* Okul korkusu, arkadaş baskısı, anneden ayrılmamak, ders çalışma güçlüğü… Farklı sebepler farklı çözüm yolları getirir.

* Ders başarısızlığı, akademik becerilerinin zayıf olmasından kaynaklanıyor olabilir, böyle durumlarda test yapılması gerekir.

* Okul ile iş birliği yapın. Rehber öğretmeni ile görüşün.

* Çocuğunuz okuldan kaçtığında sonucunun neler olacağını önceden onunla konuşun.

* Çocuğunuzu korumak / kurtarmak adına onun için rapor almayın.

* Ev içindeki sorumluluklar, disiplin kuralları ve sınırlar hakkında bir uzmandan yardım almanız size yardımcı olacaktır.

* Çocuğunuzun okula gidip gitmediğini gözlemleyin ve uygun zamanlarda siz okula getirip okul çıkışında alın.

* Çocuğunuz okuldan kaçtığında neler yaptığını, kimlerle takıldığını ve nerelere gittiğini araştırın.

* Okuldan kaçma başka riskli davranışlar sergileme olasılığını artırır.

* Madde kullanımı, şiddet eğilimi, suç kapsamına girecek davranışlarda bulunma gibi risklerin bulunup bulunmadığını kontrol edin ve bir uzmana danışın.

 

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