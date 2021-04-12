Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs vaka sayısının tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşması sonucu Ramazan ayında olağanüstü önlemlerin alınması bekleniyor. En çok merak edilen konuların başında ise Mart ayında yüz yüze eğitime geçen okullar geliyor. Okullar tamamen kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs vaka sayısının 60 bine yaklaşması sonucu kabine toplantısında alınacak kararlar tüm yurtta merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri mümkün oldukça okulda tutmak istediklerini açıklamıştı ancak Ankara başta olmak üzere bazı illerde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime yeniden geçildi. Peki okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

13 Nisan Salı günü kabine toplantısı düzenlenmesi ve Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs önlemlerinin açıklanması bekleniyor. Okulların kapanıp kapanmayacağı Salı akşamı belli olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta?
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman?
Ocaktaki tavaya yağ koyup uyuyakalınca ölümden döndü
GÜNDEMOcaktaki tavayı unuttu, ölümden döndü
İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri nelerdir, tedavisi nasıldır? İnfluenza ne demek?
GÜNDEMİnfluenza nedir?
Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alınışı tarifi
GÜNDEMGusül abdesti nasıl alınır?
Ramazanda yapılacak ibadetler neler?
GÜNDEMRamazanda yapılacak ibadetler neler?
Teravih namazı farz mı?
GÜNDEMTeravih namazı farz mı?
Kocaeli'nde facia! Alevlerin arasında can verdi - Haberler
GÜNDEMKocaeli'nde facia! Alevlerin arasında can verdi
İlk iftar ne zaman? İl il iftar saatleri
GÜNDEMİlk iftar ne zaman?
Camiler açık mı? Teravih namazında camiler açık mı? Teravih namazı camide kılınabilir mi?
GÜNDEMTeravih namazında camiler açık mı?
CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar görevden alındı
GÜNDEMCHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar görevden alındı