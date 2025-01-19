Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlıyor?
17 Ocak'ta ilk dönemi başarıyla tamamlayan 20 milyon öğrenci, ilk karnesini aldı ve yarıyıl tatiline girdi. Şimdi ise gözler okulların açılacağı tarihte. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimini yayınlamasıyla beklenen tüm tarihler netleşti. İşte, okulların açılacağı tarih ve 2. dönem başlangıcı...
Milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü karnelerini aldı ve yarıyıl tatiline girdi. 15 gün sürecek tatil sonrasında ders zili bu kez 2. dönem için çalacak. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek ve yeni dönem ne zaman başlayacak? İşte, MEB 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre tüm merak edilen tarihler...
2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtıldı ve 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili başladı.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.