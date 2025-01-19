Milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü karnelerini aldı ve yarıyıl tatiline girdi. 15 gün sürecek tatil sonrasında ders zili bu kez 2. dönem için çalacak. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitecek ve yeni dönem ne zaman başlayacak? İşte, MEB 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre tüm merak edilen tarihler...