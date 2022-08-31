Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yeni döneme az bir süre kala okulların hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacağını merak ediyor. 17 Haziran Cuma günü kapanan okulların açılış tarihi için geri sayım başladı. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılacak? İşte detaylar...