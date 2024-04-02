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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e VAR görevi! - Futbol Haberleri

        Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e VAR görevi!

        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler, Süper Lig'in 31. haftasında VAR hakemliği görevi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:24
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        Halil Umut Meler'e VAR görevi!
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        Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri belli oldu. Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler görev aldı.

        İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Meler oturacak.

        GÜNÜN DİĞER MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ

        Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

        Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy

        Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu

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