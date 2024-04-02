Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e VAR görevi!
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler, Süper Lig'in 31. haftasında VAR hakemliği görevi aldı
Giriş: 02.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:24
Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri belli oldu. Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler görev aldı.
İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Meler oturacak.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy
Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
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