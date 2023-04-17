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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da öldükten 1 hafta sonra fark edilen Mehtap bebekle ilgili flaş gelişme! - Son dakika haberi
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Öldükten 1 hafta sonra fark edilen Mehtap bebekle ilgili flaş gelişme!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evde 2 aylık Mehtap bebeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında anne Ayşegül T.'nin ardından firari baba 42 yaşındaki Suat T. de tutuklandı. 2 aylık Mehtap bebek, öldükten bir hafta sonra annesi tarafından fark edilmişti. Karı koca çiftin ise uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilmişti

Adana'da öldükten 1 hafta sonra fark edilen Mehtap bebekle ilgili flaş gelişme! - Son dakika haberi
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AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde bir hafta yalnız bırakıldığı ileri sürülen 2 aylık Mehtap T'nin 10 Nisan'da ölü bulunmasına ilişkin baba Suat T'nin (42) yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

ANNEDEN SONRA BABA DA GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre polis, olaydan sonra annesi tutuklanan bebeğin babası Suat T'yi de gözaltına aldı.

BABASI DA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı hakimlikçe "ihmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

"BEBEĞİ ÖLÜ BULDUM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Suat T. savcılıkta, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Günlük yevmiyeyle işçi olarak çalışıyordum. Gece vakti eve geldiğimde bebeği soba önünde ölü buldum. O sırada ne yapacağımı da bilemedim. Ayşegül T. zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade verdi.

ANNESİ EVE GİREMEYİNCE İTFAİYEYİ ARAMIŞTI

İstiklal Mahallesi'nde müstakil bir evin ikinci katında ikamet eden Ayşegül T. (30), dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istemiş, evden koku yayılması nedeniyle kadının komşuları da durumu polise bildirmişti.

MEHTAP BEBEK ÖLÜ BULUNMUŞTU

İtfaiye ekiplerinin kapısını kırdığı daireye giren polis ekipleri, Ayşegül T'nin 2 aylık kızı Mehtap T'yi ölü bulmuş, anne gözaltına alınmıştı.

BEBEĞİN 1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen anne Ayşegül T. ve baba Suat T'nin (42) yaklaşık bir hafta önce bebeklerini evde yalnız bıraktıkları öne sürülmüş, Ayşegül T. tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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