Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin ikinci katında, ikamet eden Ayşegül T. (30), dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istedi.

AA'da yer alan habere göre evden koku yayılması nedeniyle kadının komşuları da durumu polise bildirdi.

Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEBEĞİ BİR HAFTA ÖNCE EVDE BIRAKMIŞLAR

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen anne Ayşegül T. ve baba Suat T'nin (42) yaklaşık bir hafta önce bebeklerini evde yalnız bıraktıkları öne sürüldü.

"BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM"

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden Ayşegül T.'nin, "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI, BABA ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis, baba Suat T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.