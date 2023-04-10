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Haberler Gündem 3. Sayfa Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler! - Adana haberleri
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Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler!

Adana'da, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Bir hafta önce ölen, 2 aylık kız çocuğu Mehtap T. morga kaldırılırken, uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının, bebeğin öldüğünü fark etmediği ileri sürüldü. Gözaltına alınan anne tutuklanırken, babanın arandığı bildirildi. Eşiyle uyuşturucu kullandıklarını kabul eden anne Ayşegül T.'nin, "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenildi

Ölen bebeklerini bir hafta fark etmediler! - Adana haberleri
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AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin ikinci katında, ikamet eden Ayşegül T. (30), dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istedi.

EVDEN KOKULAR GELMEYE BAŞLADI

AA'da yer alan habere göre evden koku yayılması nedeniyle kadının komşuları da durumu polise bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ BEBEĞİ ÖLÜ BULDU

İtfaiye ekiplerinin kapısını kırdığı daireye giren polis ekipleri, Ayşegül T.'nin 2 aylık kızı Mehtap T.'yi ölmüş şekilde buldu. Bunun üzerine anne Ayşegül T., gözaltına alındı.

BEBEĞİN CESEDİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEBEĞİ BİR HAFTA ÖNCE EVDE BIRAKMIŞLAR

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen anne Ayşegül T. ve baba Suat T'nin (42) yaklaşık bir hafta önce bebeklerini evde yalnız bıraktıkları öne sürüldü.

"BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM"

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden Ayşegül T.'nin, "Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye geri giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dediği öğrenildi.

ANNE TUTUKLANDI, BABA ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis, baba Suat T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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