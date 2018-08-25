SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
adıyaman
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Öldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, evinde tabancayla yaşamına son veren Aziz Kaya'nın cenazesi, intiharından önce aynı silahla öldürdüğü kızları Vesile ve Işıl'ın cenazeleriyle yan yana kazılan mezarlarda defnedildi. Kaya'nın 2 kızını öldürüp, intihar etmesinin nedeni halen belirlenemezken, yakınları, ailenin yüklü miktarda borcu olduğunu öne sürdü.

25.08.2018 - 17:09 | Güncelleme: DHA

Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde sorumlu müdür olarak görev yapan Aziz Kaya, Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine dün akşam gelip, iddiaya göre, ablalarıyla konuşacağını söylediği küçük kızı Zeynep'ten bahçeye çıkarak, oyun oynamasını istedi. Aziz Kaya, bir süre sonra yanındaki tabancayla kızları Vesile ve Işıl ile eşi Münibe'ye ateş açtı. Münibe Kaya, yara almadan kaçıp, bahçedeki kızı Zeynep'i de alarak, evden uzaklaştı. Kurşunlara hedef olan Vesile ve Işıl kardeşler ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya da aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan ve Münibe Kaya'nın evden kaçtığını görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, baba ve 2 kızının cansız bedenleriyle karşılaştı.

CEBİNDEN 'BU OLAYIN SORUMLUSU BENİM' NOTU ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Aziz Kaya'nın cebinde 'Bu olayın sorumlusu benim' yazılı not buldu. Kağıda incelenmek üzere el koyulurken, ölen baba ve kızlarının cesetleri, Adıyaman'da yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarınca teslim alındı. Cenazeler, Kahta'ya bağlı Çaltılı köyüne götürüldü. Köyde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan ve eşiyle 2 kızını kaybeden Münibe Kaya, uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Kız kardeşler ile babalarının cenazeleri, öğle vakti Çağrı Camii'nde kılınan namazların ardından Karadut mezrasında yan yana kazılan mezarlarda defnedildi.

'YÜKLÜ MİKTARDA BORÇLARI VARDI' İDDİASI

Polis ekipleri, Aziz Kaya'nın kızlarını öldürüp, intihar etmesiyle ilgili ailenin yakınlarının ifadelerine başvurdu. Aile yakınlarının, polise verdiği ifadelerinde, Aziz Kaya'nın yüklü miktarda para borcu olduğunu belirterek, cinayeti bu nedenle işleyip, işlemediğini bilmediklerini anlattıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X