Öldüresiye dayak olayında 6 kişi serbest

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 kişinin demir sopalarla öldürülesiye darp edildiği olayda 6 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü akşamı Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, U.K. (23), O.S. (23) ve M.Y. (22) adlı kişiler, kafenin önünde oldukları esnada tanımadıkları 7 kişilik grubun demir sopalarla saldırısına uğradı.

Saldırı anı kafede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, hastaneye sevk edilen gençlerden U.K.’nin aldığı darbelerle kafasından yaralandığı öğrenildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı başlatılan çalışmalarda, suça sürüklenen çocuklar E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. dün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: İHA

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan dün, konuyla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018. Sokak üzerinde 21 Nisan'da saat 22.30 sıralarında meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 3 şahsın Bornova ilçesinde ikamet ettikleri ve gezmek amaçlı Bostanlı’ya geldikleri, daha sonra yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildikleri anlaşılmıştır. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Yapılan saha ve kamera çalışmalarında olayın suça sürüklenen çocuklar E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, adı geçen şahıslar 22 Nisan 2024 günü yakalanmıştır. Olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ile birlikte adli tahkikata devam edilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.