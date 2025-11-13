Habertürk
Habertürk
        Öldürme Arzusu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu ne zaman çekildi?

        Öldürme Arzusu filminin konusu ve oyuncuları: Öldürme Arzusu ne zaman çekildi?

        Öldürme Arzusu filmi, 13 Kasım Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Joe Carnahan, Michael Ferris, Scott Alexander, Larry Karaszewski'nin kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturmaktadır. Peki, "Öldürme Arzusu filminin konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler?" İşte Öldürme Arzusu filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Giriş: 13.11.2025 - 18:36 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:36
        Öldürme Arzusu filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Film, Chicago merkezli bir cerrah olan Dr. Paul Kersey, ailesine saldıran suçlulardan intikam almasını konu alıyor. Başrolünü usta oyuncu Bruce Willis'in üstlendiği film 2018 yılında vizyona girdi. Peki, "Öldürme Arzusu filminin konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Öldürme Arzusu, başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey’nin (Bruce Willis) hikayesini merkeze alıyor. Paul, mesleki hayatında ölüm döşeğindeki hastaları kurtarmak için gece gündüz çalışırken, özel hayatında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Eşi Lucy (Elisabeth Shue) ve kızı Jordan (Camila Morrone) ile mutlu bir yaşam süren Paul’ün dünyası, evine düzenlenen vahşi bir saldırı sonrası altüst olur. Bu trajik olayda eşi hayatını kaybeder, kızı ise komada yaşam mücadelesi verir. Polisin failleri bulmakta yetersiz kalması üzerine Paul, adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar verir. Mesleki becerilerini kullanarak bir intikam makinesine dönüşen Paul Kersey, suçluların peşine düşer ve şehirde bir kanunsuz kahraman haline gelir.

        ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİMLER?

        Bruce Willis , The Grim Reaper olarak bilinen travma cerrahı ve tetikçi Dr. Paul Kersey rolünde

        Vincent D'Onofrio , Paul'ün kardeşi Frank Kersey rolünde

        Elisabeth Shue , Lucy Kersey, Paul'un karısı

        Dean Norris Dedektif Kevin Raines rolünde

        Kimberly Elise Dedektif Leonore Jackson rolünde

        Beau Knapp Knox rolünde

        Stephanie Janusauskas Sophie rolünde

        Camila Morrone, Jordan Kersey, Paul ve Lucy'nin kızı rolünde

        Jack Kesy Tate "Balık" Karp rolünde

        Ronnie Gene Blevins Joe rolünde

        Len Cariou , Paul'un kayınpederi Ben rolünde

        Kirby Bliss Blanton Bethany rolünde

        Wendy Crewson Dr. Jill Klavens rolünde

        Mike Epps , Paul'un iş arkadaşı Dr. Chris Salgado rolünde

        Luis Oliva Miguel rolünde

