Öldürme Arzusu filminin konusu ve oyuncuları: Öldürme Arzusu ne zaman çekildi?
Öldürme Arzusu filmi, bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Film, Chicago merkezli bir cerrah olan Dr. Paul Kersey, ailesine saldıran suçlulardan intikam almasını konu alıyor. Başrolünü usta oyuncu Bruce Willis'in üstlendiği film 2018 yılında vizyona girdi. Peki, "Öldürme Arzusu filminin konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Öldürme Arzusu, başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey’nin (Bruce Willis) hikayesini merkeze alıyor. Paul, mesleki hayatında ölüm döşeğindeki hastaları kurtarmak için gece gündüz çalışırken, özel hayatında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Eşi Lucy (Elisabeth Shue) ve kızı Jordan (Camila Morrone) ile mutlu bir yaşam süren Paul’ün dünyası, evine düzenlenen vahşi bir saldırı sonrası altüst olur. Bu trajik olayda eşi hayatını kaybeder, kızı ise komada yaşam mücadelesi verir. Polisin failleri bulmakta yetersiz kalması üzerine Paul, adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar verir. Mesleki becerilerini kullanarak bir intikam makinesine dönüşen Paul Kersey, suçluların peşine düşer ve şehirde bir kanunsuz kahraman haline gelir.
ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİMLER?
Bruce Willis , The Grim Reaper olarak bilinen travma cerrahı ve tetikçi Dr. Paul Kersey rolünde
Vincent D'Onofrio , Paul'ün kardeşi Frank Kersey rolünde
Elisabeth Shue , Lucy Kersey, Paul'un karısı
Dean Norris Dedektif Kevin Raines rolünde
Kimberly Elise Dedektif Leonore Jackson rolünde
Beau Knapp Knox rolünde
Stephanie Janusauskas Sophie rolünde
Camila Morrone, Jordan Kersey, Paul ve Lucy'nin kızı rolünde
Jack Kesy Tate "Balık" Karp rolünde
Ronnie Gene Blevins Joe rolünde
Len Cariou , Paul'un kayınpederi Ben rolünde
Kirby Bliss Blanton Bethany rolünde
Wendy Crewson Dr. Jill Klavens rolünde
Mike Epps , Paul'un iş arkadaşı Dr. Chris Salgado rolünde
Luis Oliva Miguel rolünde