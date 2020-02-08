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HaberlerBBCÖldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Şeyma’nın erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasın

Öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Şeyma’nın erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Şeyma Yıldız, babası Harun Yıldız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Harun Yıldız polis ifadesinde kızının erkek arkadaşı olduğu öğrendiği için öldürdüğünü söylese de genç kızın BBC Türkçe’ye konuşan okul arkadaşları, Yıldız’ın erkek arkadaşı olmadığını söylüyor.

Öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Şeyma’nın erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz
BBC TÜRKÇE

Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, babası Harun Yıldız tarafından iki el ateş edilerek öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı ve kızını kendisine ait bir ticari araçla Kargın Mahallesi'ne götürdü.

Harun Yıldız'ın araçta kızıyla tartışmaya devam ettiği ve tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız'ın araçtan inip kaçmaya çalıştığı ama Harun Yıldız'ın ruhsatlı tabancasıyla kızını vurduğu ifade edildi.

Cinayetin ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede kızını öldürdüğünü itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeyma Yıldız memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde bugün toprağa verildi. Cenazesine çok sayıda okul arkadaşı ve öğretmeni katıldı.

BBC Türkçe'ye konuşan Yıldız'ın okul arkadaşı Alper Ermek, babasının 'erkek arkadaş' iddiasına karşın Yıldız'ın hayatı boyunca hiç erkek arkadaşı olmadığını söylüyor:

"Şeyma'nın şu ana kadar hiç sevgilisi olmadı. Biz en yakın arkadaşları olarak bunu çok iyi biliyoruz. Eğer bir erkek arkadaşı olsaydı muhakkak bilirdik. Aynı hastanede staj yapıyoruz, sürekli görüşüyoruz. Daha dün hastanede görüşmüştük, erkek arkadaşı ya da konuştuğu biri olduğundan bahsetmedi."

Haberde isminin yer almasını istemeyen ve Yıldız'ın en yakın arkadaşı olduğunu belirten bir genç kadın da Ermek gibi, Yıldız'ın erkek arkadaşı olmadığını ifade ediyor:

"Lise boyunca hiç ayrılmadık, aramızda 1 gün bile küslük olmadı. Şeyma benden çekinmezdi ve her şeyini anlatabilirdi. Şu ana kadar hiç erkek arkadaşı olmadı. Bu cinayetin bir erkek yüzünden olduğuna asla inanmıyorum çünkü Şeyma'nın söylediğine göre babası ona çok düşkündü ve hep arkasındaydı."

"Sevgili olmasını geçtim, herhangi bir erkekle buluştuğunu bilmiyorum. Haftanın beş günü birlikteydik, her Pazar buluşurduk. Daha dün görüşmüştük. Biraz hasta olduğu için bitkindi ama her zamanki gibi neşeliydi. Babasıyla ilgili bir sorundan bahsetmemişti."

"Ortada hiçbir sebep yoktu, kızıyla arkadaş gibiydi"

Harun Yıldız'ın BBC Türkçe'ye konuşan yakınları, Yıldız'ın her gün alkol aldığını ve cinayeti işlerken de alkollü olduğunu söylüyor. Yıldız'ın abisi Muzaffer Yıldız, kardeşinin cinayet sonrası kendisini aradığını şöyle anlatıyor:

"Harun beni aradı ve sadece 'Abi ben Şeyma'yı vurdum' dedi. Ondan sonra hem Şeyma'nın hem de Harun'un telefonunu aradım ama açan olmadı. O sırada sebebine dair bir şey söylemedi. Son bir haftadır psikolojisi bozukmuş, sebebini bilemiyoruz."

"Kızıyla arası çok iyiydi. Hatta Şeyma'nın erkek arkadaşından bahsettiğini olay günü bana da anlattı. Yanlarında annesi de varken, 'Baba benim bir arkadaşım var, sizi tanıştıracağım' demiş. O da 'Tanıştır kızım, iyi biriyse devam edersiniz' demiş, bana bunu anlatmıştı. Çok sakin bir hali vardı."

Harun Yıldız'ın kuzeni Cumhur Yıldız ise cinayetle ilgili olarak şunları söylüyor:

"Harun'un ilk aradığı kişi abisi olmuş. 'Ben Şeyma'yı öldürdüm, yanıma gel' demiş. Abisi de 'Neden öldürdün' diye sorunca, 'Kahpelik etti' gibi laflar etmiş. Hiçbirimiz Harun'un bunu yaptığına inanamıyoruz. Ne eşine ne çocuklarına şiddet uygulayan biri değildi. Ortada hiçbir sebep yoktu, kızıyla arkadaş gibiydi. Bunu yapabilecek dünyadaki son kişi deseniz onu gösterirdim."

"Gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz"

BBC Türkçe'ye konuşan Yıldız'ın arkadaşları ise babanın 'erkek arkadaş' iddiasının gerçek olmadığını savunuyor.

Alper Ermek, Şeyma Yıldız'ın ölümüyle ilgili gerçeklerin araştırılmasını istediğini söylüyor:

"Şeyma babasının kendisine çok düşkün olduğunu anlatırdı. Tek kızı olduğu için sürekli üstüne düşermiş, ilgilenirmiş. Babası polis ifadesinde 'Erkek arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendiğim için öldürdüm' demiş ama böyle bir şey yok."

"Normalde olaylar böyle saçma gelişmeseydi konuşmak istemezdim ama yanlış biliniyor, Şeyma'nın arkasından konuşuluyor. Çoğu yerde Şeyma için 'babası erkek arkadaşıyla bir yerde yakaladı, sevgilisiyle cinsel ilişki sırasında yakaladı' diye yorumlar yapılıyor. Hayatında tek bir sevgilisi olmamış arkadaşımın arkadaşından konuşuyorlar. Büyük ihtimalle altında başka bir sebep var, polislerin gerçek sebebi araştırmasını istiyoruz."

Ermek, Yıldız'ın üniversite sınavına hazırlandığını ve iyi bir bölüm kazanabilmek için çalıştığını anlatıyor:

"Üniversitede güzel bir sağlık bölümü kazanmak istiyordu. Dershaneye gidemediği zamanlar vicdan azabı çekiyordu ve 'Ailem buraya para ödüyor' diyordu."

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