Öldürülüp evinin bahçesine mi gömüldü?

11 Mayıs Cumartesi günü sabaha karşı saat 07.50’de önce Şükür Türkan Erdem’in babası Mustafa Erdem Isparta Şarkikaraağaç’taki evinden JASAT ekipleri tarafından şafak operasyonuyla gözaltına alındı, eş zamanlı olarak Fatma Erdem’in kaldığı İstanbul’daki otele de baskın düzenlendi ve hem Fatma hem Mustafa Erdem gözaltına alındı.

Gözaltıların 3. gününde Fatma ve Mustafa sağlık kontrolünden geçirildi ve ifadeleri alınmaya devam ediyor. Ekipler Mustafa ve Fatma’nın evi ile dede Tahsin’in evinde arama ve kazı çalışmaları yaptı.