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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürülüp evinin bahçesine mi gömüldü?

        Öldürülüp evinin bahçesine mi gömüldü?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 15 yaşındaki Şükür Türkan Erdem'in 10 yıllık şüpheli kaybında sona gelindi. Isparta il Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı hafta sonu Isparta ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:00
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        Öldürülüp evinin bahçesine mi gömüldü?
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        11 Mayıs Cumartesi günü sabaha karşı saat 07.50’de önce Şükür Türkan Erdem’in babası Mustafa Erdem Isparta Şarkikaraağaç’taki evinden JASAT ekipleri tarafından şafak operasyonuyla gözaltına alındı, eş zamanlı olarak Fatma Erdem’in kaldığı İstanbul’daki otele de baskın düzenlendi ve hem Fatma hem Mustafa Erdem gözaltına alındı.

        Gözaltıların 3. gününde Fatma ve Mustafa sağlık kontrolünden geçirildi ve ifadeleri alınmaya devam ediyor. Ekipler Mustafa ve Fatma’nın evi ile dede Tahsin’in evinde arama ve kazı çalışmaları yaptı.

        Mustafa’nın “Zeynep” olarak tanınan sevgilisi Mehrican ilk kez stüdyoya geldi. Mehrican, Şükür Türkan’ın başına gelenlerin Mustafa’nın babası Tahsin ve Fatma’nın babası Ahmet tarafından bilindiğini savundu. Mustafa’nın başından beri Fatma’yla barışmak istediğini belirten Mehrican, Mustafa’yla ilgili kafasında soru işaretlerinin oluştuğunu söyledi.

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