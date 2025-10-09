Habertürk
        Ole Gunnar Solskjaer'in yeni işi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer'in yeni işi belli oldu!

        Beşiktaş ile yollarının ayrılmasından sonra Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıları çalıştırmasında önceki görevi UEFA analistliğine geri döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 10:45 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:45
        Solskjaer'in yeni işi belli oldu!
        Beşiktaş'ın başına geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında geçen Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlı takım ile yolları yaz başında alınan kötü sonuçlar sonrası ayrılmıştı.

        Norveçli teknik adam, Beşiktaş'ta yaşadığı kısa maceranın ardından eski işine geri döndü.

        Beşiktaş'ı çalıştırmadan önce UEFA'da maç analistliği görevi yapan Norveçli teknik adam, eski işine geri döndü.

        Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ve Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi. UEFA, resmi hesabından Solskjaer'in maç analizini paylaştı.

        19 Ocak'ta Beşiktaş'taki görevine başlayan Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında 29 maça çıktı ve 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.

