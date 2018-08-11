Oleksandria - Arsenal Kyiv düellosu

Oleksandria ve Arsenal Kyiv, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Oleksandria son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Arsenal Kyiv, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 663 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oleksandria kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.30, Arsenal Kyiv sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Oleksandria son haftadaki Arsenal Kyiv müsabasında 1-2 yenildi.

Arsenal Kyiv ise Oleksandria maçında 1-2 kazandı.

Oleksandria, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Arsenal Kyiv ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arsenal Kyiv, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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