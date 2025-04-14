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        Haberler Sağlık "Ölen hastalara diyaliz" iddialarına yanıt | Sağlık Haberleri

        "Ölen hastalara diyaliz" iddialarına yanıt

        Sağlık Bakanlığı, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ölen hastalar üzerinden diyaliz tedavisinin yapıldığı haberlerine ilişkin, "Sağlık Bakanlığı, SGK ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde ölen hastalar üzerinden diyaliz tedavisinin yapılmadığı anlaşılmıştır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:21 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:21
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        "Ölen hastalara diyaliz" iddialarına yanıt
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        Sağlık Bakanlığı, bazı özel televizyon kanalları ve sosyal medyada yer alan "Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıtlı ölü diyaliz hastaları, bir çete tarafından özel diyaliz merkezlerinde hala yaşıyor gibi gösteriliyor" haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "2022 yılında yapılan şikayet ihbarı ile Sağlık Bakanlığı, SGK ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilde yapılan inceleme neticesinde bahsi geçen iddialarla ilgili herhangi bir tıbbi olumsuzluk tespit edilmemiş olup, ölen hastalar üzerinden diyaliz tedavisinin yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca iddialarla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişi tarafından inceleme yapılmış olup, uygunsuzluk tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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