Ölen koyunları araziye bırakan şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Ölen koyunları araziye bırakan şüpheli yakalandı
ABONE OL

Van'da ölen koyunları boş araziye bırakan şüpheli yakalandı

Van'da, boş araziye bırakılan ölen koyunlarla ilgili sosyal medyadaki tepkilerin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, koyunları bırakan şüpheliyi yakaladı

Ölen koyunları araziye bırakan şüpheli yakalandı
AA

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 9 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarında telef olan koyunların araziye bırakıldığına dair paylaşımlar yapılması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada, koyunların, kamyon kasasında taşındıkları esnada gereğinden fazla yükleme sonucu sıkışarak telef olduklarının tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Telef olmuş hayvanları 8 Mayıs'ta boş araziye bırakan şahıs tespit edilerek 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma' suçundan gerekli idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına yükleyebileceği 'HAYDİ' uygulaması üzerinden çevre, doğa ve hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden mücadelemizi güçlü kılacaktır."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun başım üstünde yeri var
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Devlet memuru hangi görüşten olursa ...
İBB Başkanı İmamoğlu Rize'de "Millet neredeyse biz orada olacağız" - Güncel haberler
GÜNDEM "Millet neredeyse biz orada olacağız"
Son dakika haberi: Bahçeli: Erzurum'daki tuzağı Dadaşlar bozdu
GÜNDEM Bahçeli: Erzurum'daki tuzağı Dadaşlar bozdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız
GÜNDEM Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız
Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp çocuklar sulama kanalında bulundu - En son haberler
GÜNDEM Tam facia! Kayıp çocuklar sulama kanalında bulundu
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Karadeniz'de petrol arıyor
GÜNDEM Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Karadeniz'de ...
Kahramanmaraş'ın tescilli "Hartlap"ı kurban bayramına hazır! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kahramanmaraş'ın tescilli "Hartlap"ı kurban bayramına ...
Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan maliyeti düşürdü
GÜNDEM Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan ...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor - Güncel haberler
GÜNDEM AK Partili Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde ...
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde kayalıklardan düşen güvenlik korucusu şehit oldu - Güncel haberler
GÜNDEM Kayalıklardan düşen güvenlik korucusu şehit oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.