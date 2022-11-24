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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'e bu sezon tarihi bir başlangıç yapan ve adeta durdurulamayan Fenerbahçe Beko, bu kez güçlü İtalyan ekibi Olimpia Milano karşısına çıkıyor. Ligde oynadığı 9 maçın 8'ini kazanarak olağanüstü bir başarıya imza atan sarı lacivertliler, İtalya'da da galibiyet serisini sürdürmek istiyor...

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  • Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? THY EuroLeague Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı için artık geri sayım başlamış durumda. THY EuroLeague 10. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu mücadelesine ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin kadrosu...
  • Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? THY EuroLeague Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    O.MILANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

    Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı bu akşam (24 Kasım) saat 22:30'da oynanacak.
  • Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? THY EuroLeague Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    O.MILANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

    Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
  • Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? THY EuroLeague Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    FENERBAHÇE BEKO 2022-2023 SEZONU KADROSU

    0 – Johnathan Motley

    1 – Metecan Birsen

    2 – Şehmus Hazer

    3 – Scottie Wilbekin

    4 – Carsen Edwards

    5 – İsmet Akpınar

    8 – Nemanja Bjelica

    9 – Samet Geyik
  • Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? THY EuroLeague Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    10 – Melih Mahmutoğlu

    11 – Nigel Hayes-Davis

    13 – Tarık Biberovic

    21 – Dyshawn Pierre

    22 – Tonye Jekiri

    23 – Marko Guduric

    31 – Devin Booker

    33 – Nick Calathes

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