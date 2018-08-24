Olimpik Donetsk - Shakhtar Donetsk maçı öncesi rakamlar

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Olimpik Donetsk, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Shakhtar Donetsk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Olimpik Donetsk 6 puanla 6. sırada, Shakhtar Donetsk 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Olimpik Donetsk son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Shakhtar Donetsk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 167 kodlu maçı oynayanlar; Olimpik Donetsk galibiyet oranı 10.00, beraberlik oranı 5.50, Shakhtar Donetsk galibiyet oranı 1.10. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Olimpik Donetsk son hafta oynanan Illichivets Mariupol maçında 1-0 yenildi.

Shakhtar Donetsk ise Karpaty Lviv karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Olimpik Donetsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Olimpik Donetsk, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Shakhtar Donetsk, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk 4 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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