Olimpiyatları konu alan 12 popüler film

THE CUTTING EDGE (1992)



Huysuz ve şımarık buz patencisi Kate Moseley (Moira Kelly), Olimpiyatlar’a katılmak için kendine partner bulamayınca, antrenörü, Kate’i yakından tanımayan eski buz hokeyi oyuncusu Doug’u (D. B.Sweeney) ikna eder. Her ikisi de yıllardır hayalini kurdukları altın madalyayı kazanmak ister ama uyumun her şey anlamına geldiği “çiftler buz pateni” için çok da uyumlu bir ikili olmadıkları kesindir. Tony Gilroy’un yazdığı Paul Michael Glaser’ın yönettiği ‘The Cutting Edge’in belki çok iyi bir film olduğu söylenemez ama olimpiyat ruhuyla romantik komediyi bir araya getirme konusunda başarılı...